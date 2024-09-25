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Завтра в Баку ожидаются кратковременные дожди

Завтра в Баку ожидаются кратковременные дожди

26 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако утром и вечером в некоторых пригородных территориях возможны кратковременные дожди и грозы. Умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 17-21°, днем – 23-26° тепла.

Атмосферное давление – 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем – 55-60%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в отдельных местах ливневого характера, грозы и град. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-19°, днем – 23-27° тепла, в горах ночью 7-12°, днем – 13-18° тепла.

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