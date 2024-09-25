В Госагентстве рассказали, на сколько сократятся водные ресурсы Азербайджана к 2050 году

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Заместитель председателя Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Закир Гулиев на Региональной климатической конференции подчеркнул, что негативное влияние глобальных изменений климата усиливается, особенно в странах с засушливыми зонами, к которым относится и Азербайджан.

Он отметил, что с ростом населения и увеличением потребления природные ресурсы истощаются, а климатические изменения требуют немедленных мер для сохранения экологического баланса. Гулиев также указал на ограниченные водные ресурсы Азербайджана: лишь 30% воды формируется на территории страны, а 70% поступает из соседних государств. Климатические изменения и засухи привели к резкому сокращению стока рек Куры и Араза, что затрудняет орошение сельскохозяйственных культур.

Прогнозы показывают, что к 2050 году водные ресурсы страны могут сократиться на 20-25%, а к 2100 году — на 30-35%.