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Факультеты Карабахского университета будут переведены в Шушу и Ходжалы

Факультеты Карабахского университета будут переведены в Шушу и Ходжалы

Факультеты искусств и туризма Карабахского университета будут переведены в Шушу.

Об этом заявил ректор университета Шахин Байрамов во время медиа-тура по Карабахскому университету, организованного в рамках семинара «Фактор религии в идеологической борьбе: ожидания от СМИ» в Шуше, передает АПА.

Он отметил, что на 6 факультетах, по 27 специальностям в карабахском университете обучается молодежь из всех регионов страны.

Ректор также подчеркнул, что аграрный факультет университета планируется открыть в городе Ходжалы.

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