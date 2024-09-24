Азербайджан вернул своих граждан, отправленных на войну в Украине

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МИД Азербайджана сообщил о возвращении на родину трёх граждан страны, удерживаемых в Чечне и отправленных на войну в Украине.

Сразу после того, как поступила информация об задержании граждан Азербайджана Ширинова Эльхана Акпер оглу, 1975 г.р., Магеррамова Вугара Назим оглу, 1982 г.р. и Рзаева Нихада Тафдыг оглу, 2004 г.р., в МИД России была адресована нота для их возвращения в страну, проведены переговоры с российским МИД и другими надлежащими структурами.

В результате усилий и сотрудничества с МИД РФ 21 сентября граждане Азербайджана были возвращены в страну через наземный пункт пропуска на границе с Россией.