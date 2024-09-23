С 25 сентября повышаются тарифы на проезд по Абшеронскому кольцу

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Тарифы на проезд по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии изменились, сообщил начальник управления пассажирских перевозок «Азербайджанских железных дорог» Азер Фараджев.

С 25 сентября вводится новая ценовая политика для пассажирских перевозок на Абшеронском кольце. Фараджев отметил, что минимальная стоимость проезда составит 0,40 маната — это самая низкая ставка среди видов общественного транспорта в стране. В зависимости от расстояния стоимость билетов увеличится на 0,10-0,20 маната.

Он подчеркнул, что эти изменения соответствуют международным стандартам и направлены на улучшение качества и безопасности сервиса.