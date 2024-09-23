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AZAL внедряет SİMA İmza

AZAL внедряет SİMA İmza

С 1 октября национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL внедряет цифровую подпись SIMA при онлайн-покупке авиабилетов в Нахчыван. Нововведение направлено на цифровизацию и повышение уровня прозрачности процесса приобретения билетов на данном маршруте.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, пассажиры, желающие приобрести авиабилеты через официальный интернет-сайт и мобильное приложение AZAL, смогут сделать это только после подтверждения своей личности с помощью SİMA İmza. Данная система отвечает высоким стандартам безопасности, а все операции защищены современными технологическими решениями.

Весь процесс подтверждения личности полностью интегрирован в систему AZAL. При покупке билета на сайте пассажиры будут подтверждать свою личность, сканируя QR-код с помощью SİMA İmza. При приобретении авиабилета через мобильное приложение пассажиры перейдут в приложение SİMA İmza и смогут получить билет после завершения процесса. Эти меры способствуют увеличению онлайн-продаж билетов по направлению Нахчыван.

При покупке авиабилетов для нескольких пассажиров достаточно, чтобы только один из них прошел процедуру подтверждения личности с помощью SİMA İmza.

Для использования SİMA İmza сначала необходимо скачать приложение SİMA и зарегистрироваться в нем. Данный процесс займет всего несколько минут. После этого пассажиры смогут легко и быстро приобретать билеты на рейсы по маршруту Баку–Нахчыван–Баку онлайн. Видеоинструкция по регистрации в приложении SIMA доступна по следующей ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=XWvnIORg1_E .

Пассажирам, планирующим путешествие по направлению Нахчыван с 1 октября и желающим приобрести авиабилеты онлайн, рекомендуется заранее скачать приложение SIMA и зарегистрироваться в нем. Нововведение распространяется исключительно на граждан Азербайджана.

SİMA İmza – это усиленная цифровая подпись нового поколения, основанная на облачных технологиях распознавания лиц.

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