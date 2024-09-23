Агиль Рустамзаде объяснил важность вторжения в Курскую область для ВСУ

322 Просмотров

Почему Курская операция была крайне необходима?

Данным вопросом задается в своем тг-канале азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде.

«Может, подписчики помнят, что месяца два назад я делился тезисами военного аналитика. Один из тезисов гласил, что Украина не должна допустить 2-3 оперативных прорывов российской армии. И этого не произошло. А почему?», – рассуждает он.

«Россия сконцентрировала весь свой наступательный потенциал на 2-3 направлениях чтобы прорвать украинскую оборону. Вероятным было бы наступление и на Сумскую область.

А помешала всему этому Курская операция. России пришлось в спешном порядке ломать свои замыслы и выделять силы и средства для купирования украинского наступления, ослабляя при этом свой наступательный потенциал.

Бои ещё идут, но российская армия своих целей не добилась. И вряд ли добьется в течение ближайших двух недель. А если склады с боеприпасами будут рваться и дальше, то и за всю осень», – подытожил Рустамзаде.