В Азербайджане в ноябре 6 дней подряд будут нерабочими

106 Просмотров

В Азербайджане поменяются местами рабочие и выходные дни.

Кабинет министров принял соответствующее постановление.

В целях обеспечения последовательности рабочих и выходных дней, 12 и 13 ноября 2024 года изменены местами с выходными днями 16 и 23 ноября соответственно.

Отметим, 8 ноября – День Победы. 9 ноября – День Государственного флага Азербайджанской Республики, нерабочий праздничный день. Поскольку в этом году 9 ноября выпадает на субботу, то в соответствии с Трудовым кодексом понедельник следующей недели – 11 ноября будет нерабочим днем. Таким образом, в связи со сменой рабочих и выходных дней, 6 дней будут нерабочими днями.