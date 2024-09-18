Марков: Путин незримо участвует в избирательной кампании в США

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Путин незримо участвует в избирательной кампании в США. Вот сейчас важнейшее событие в кампании в США, после дебатов, это поддержка Камалы Харрис со стороны Тейлор Свифт, самой популярной певицы в США.

Об этом в своем тг-канале написал российский политолог Сергей Марков.

«А вот прямо сейчас эту Свифт очень жёстко отругала журналистка Меган Келли. А Меган Келли – это очень известная журналистка, которую подвергли остракизму, политическим репрессиям, за что? За то, что она на ПМЭФ доброжелательно вела дискуссию с Путиным! Там придрались формально, конечно же, к другому. Но все понимают, что Келли подвергли остракизму за хорошее отношение в Путину», – отмечает он.

«Кстати, на Свифт Келли наехала потому, что фактически вместе с Харрис и Уотцом Свифт поддерживает насильственную смену пола у детей. Нам это не надо! – сказала Келли. Да. И нам это тоже не надо!», – подытожил Марков.