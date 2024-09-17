Сноуден попытался объяснить взрывы пейджеров в Ливане

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Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден считает массовые взрывы пейджеров в Ливане произошёл из-за детонации встроенной взрывчатки, а не через кибератаку. Своё мнение он выразил на странице в соцсети X.

«Кажется, что, скорее всего, это встроенные взрывные устройства, а не хакерская атака», — предполагает Сноуден.

Он добавил, что при взрыве мелких аккумуляторов было бы больше мелких возгораний и сбоев. Сноуден считает, что взрывы учинили израильские спецслужбы. По мнению экс-сотрудника АНБ, они вели себя безрассудно, так как пострадало бесчисленное количество мирных граждан, в том числе дети. Подобные методы неотличимы от терроризма, считает Сноуден.