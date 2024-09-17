Взрывы в Ливане: 11 погибших, 4000 раненых |
Мустафаев обсудил с Оверчуком развитие экономических связей |
СМИ: Шойгу подтвердил поддержку политики Ирана по коридорам с Азербайджаном |
Столтенберг: Удары Киева вглубь России не втянут НАТО в конфликт с Москвой |
Азербайджан выделит на оборону и безопасность более 6,6 млрд |
Минфин обнародовал параметры сводного бюджета Азербайджана |
По всему Ливану у членов «Хезболлы» взорвались пейджеры: 8 погибших, 2800 ранены (видео) |
МИД: Мероприятия Азербайджана соответствовали международному праву |
Бюльбюльоглу стал Народным артистом Башкортостана |
Главное Мнения

Сноуден попытался объяснить взрывы пейджеров в Ливане

Сноуден попытался объяснить взрывы пейджеров в Ливане

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден считает массовые взрывы пейджеров в Ливане произошёл из-за детонации встроенной взрывчатки, а не через кибератаку. Своё мнение он выразил на странице в соцсети X.

«Кажется, что, скорее всего, это встроенные взрывные устройства, а не хакерская атака», — предполагает Сноуден.

Он добавил, что при взрыве мелких аккумуляторов было бы больше мелких возгораний и сбоев. Сноуден считает, что взрывы учинили израильские спецслужбы. По мнению экс-сотрудника АНБ, они вели себя безрассудно, так как пострадало бесчисленное количество мирных граждан, в том числе дети. Подобные методы неотличимы от терроризма, считает Сноуден.

Теги:
Из этой рубрики
Марков: Путин незримо участвует в избирательной кампании в США
Мнения

Марков: Путин незримо участвует в избирательной кампании в США

2024/09/18, 01:00
Адвокат: Удивительно, что Пашаев попал в данную ситуацию
Мнения

Адвокат: Удивительно, что Пашаев попал в данную ситуацию

2024/09/18, 00:31
Сноуден попытался объяснить взрывы пейджеров в Ливане
Мнения

Сноуден попытался объяснить взрывы пейджеров в Ливане

2024/09/17, 22:32
Грузинский дипломат - «Минвалу»: Сегодня Россия зависит от Азербайджана больше, чем наоборот
Мнения

Грузинский дипломат – «Минвалу»: Сегодня Россия зависит от Азербайджана больше, чем наоборот

2024/09/17, 14:54
Эль Мюрид: Попытка покушения на Трампа выглядит карикатурно
Мнения

Эль Мюрид: Попытка покушения на Трампа выглядит карикатурно

2024/09/17, 00:32
Украинский эксперт: Армения помогает обходить санкции против РФ, Запад мог закрыть глаза
Мнения

Украинский эксперт: Армения помогает обходить санкции против РФ, Запад мог закрыть глаза

2024/09/16, 13:34
Экономист Мамедов о двуличии Запада: Армения укрепляет торговлю с Россией без осуждения
Мнения

Экономист Мамедов о двуличии Запада: Армения укрепляет торговлю с Россией без осуждения

2024/09/16, 12:04
Статья посла Украины для "Минвала": борьба за территориальную целостность продолжается
Мнения

Статья посла Украины для «Минвала»: борьба за территориальную целостность продолжается

2024/09/16, 11:27
Политолог назвал пользу назначения Зейналовой на должность посла
Мнения

Политолог назвал пользу назначения Зейналовой на должность посла

2024/09/15, 21:29