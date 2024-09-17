Азербайджан обсудил с Ираком участие своих компаний в инфраструктурных проектах

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Министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу с министром торговли Ирака Атером Давудом Аль-Гурейри.

На встрече было отмечено, что отношения с Ираком развиваются по восходящей, имеются благоприятные условия для расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества по различным направлениям. Подчеркнуто, что иракские компании осуществляют в Азербайджане бизнес-деятельность в различных сферах. Также азербайджанские компании могут расширить свое участие в инфраструктурных проектах в Ираке. При этом имеются хорошие перспективы для развития отношений в торговле, промышленности, энергетике, транспорте, частном секторе, туризме и других направлениях.

Стороны оценили возможности развития торгово-экономических отношений, взаимных инвестиций и сотрудничества.

На встрече была подчеркнута важность укрепления сотрудничества между субъектами бизнеса, увеличения товарооборота и поддержки совместной деятельности в реализации инфраструктурных проектов.