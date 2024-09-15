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Политолог назвал пользу назначения Зейналовой на должность посла

Политолог назвал пользу назначения Зейналовой на должность посла

Назначенная на должность посла женщина всегда является показателем имиджа страны, уверен политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, прокомментировавший назначение Ирады Зейналовой послом в Республику Маврикий.

Подобным решением Россия продемонстрировала высокие и ответственные должности, которые способны занимать как мужчины, так и женщины, отметил эксперт.

«На самом деле это красивый имидж страны. Женщины красивые, девушки являются послами — это позитивно», — объяснил Солонников в беседе с «Царьградом».

По словам политолога, Россия продолжает укреплять образ привлекательности российских женщин на международном уровне. Вопросы, может ли телеведущая стать успешным дипломатом, развеяла официальный представитель МИД Мария Захарова.

«В данном случае хочется напомнить всем удивлённым, что в нашей истории таких случаев немало. Ярчайшие примеры: Александр Евгеньевич Бовин, Евгений Максимович Примаков, Евгений Александрович Примаков были неразрывно связаны с журналистикой», — перечислила дипломат.

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