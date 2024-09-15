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Профессор Хасан Унал уличил Зеленского в сумасшествии

Профессор Хасан Унал уличил Зеленского в сумасшествии

Предоставление Украине разрешения наносить удары дальнобойными ракетами вглубь России приведет к неизбежной эскалации конфликта. Об этом заявил турецкий профессор Хасан Унал в эфире канала Habertürk TV.

«В этот раз мы слышим, как говорят, что давайте дадим Украине дальнобойные ракеты, пусть она ударит по территории России», — заявил эксперт.

Унал подчеркнул, что предоставленное разрешение может стать крайне опасным шагом, поскольку президент Украины Владимир Зеленский «сошел с ума» и готов на любые действия. Профессор также отметил, что украинский лидер «не способен управлять» этими ракетами.

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