Visa возвращается в Россию?

Компания Visa International Service Association сделала неожиданный шаг, подав заявку в Роспатент на регистрацию двух товарных знаков VISA в России. Это событие вызвало волну обсуждений о возможном возвращении платежного гиганта на российский рынок.
Согласно документации, полученной Агентством городских новостей «Москва», заявка охватывает широкий спектр финансовых услуг, включая банковские операции, управление финансами, обмен валют и даже операции с криптоактивами. Особый интерес вызывают пункты, связанные с технологией блокчейн и электронным переводом криптовалют.
Visa подала заявку на регистрацию двух вариантов своего логотипа:
Классический синий логотип VISA
Надпись VISA, обрамленная желтой и синей полосами.
Заявка охватывает множество классов международной классификации товаров и услуг (МКТУ), включая:
Банковские услуги
Финансовый менеджмент
Обмен денег и криптоактивов
Дистанционное банковское обслуживание
Обслуживание дебетовых и кредитных карт
Электронные денежные переводы, в том числе с использованием блокчейна
Администрирование программ лояльности
Предоставление кредитов и ипотечных ссуд
Страховые услуги