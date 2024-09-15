Visa возвращается в Россию?

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Компания Visa International Service Association сделала неожиданный шаг, подав заявку в Роспатент на регистрацию двух товарных знаков VISA в России. Это событие вызвало волну обсуждений о возможном возвращении платежного гиганта на российский рынок.

Согласно документации, полученной Агентством городских новостей «Москва», заявка охватывает широкий спектр финансовых услуг, включая банковские операции, управление финансами, обмен валют и даже операции с криптоактивами. Особый интерес вызывают пункты, связанные с технологией блокчейн и электронным переводом криптовалют.

Visa подала заявку на регистрацию двух вариантов своего логотипа:

Классический синий логотип VISA

Надпись VISA, обрамленная желтой и синей полосами.

Заявка охватывает множество классов международной классификации товаров и услуг (МКТУ), включая:

Банковские услуги

Финансовый менеджмент

Обмен денег и криптоактивов

Дистанционное банковское обслуживание

Обслуживание дебетовых и кредитных карт

Электронные денежные переводы, в том числе с использованием блокчейна

Администрирование программ лояльности

Предоставление кредитов и ипотечных ссуд

Страховые услуги