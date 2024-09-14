Стало известно, какие дни в Баку будут нерабочими из-за саммита СОР29

В Баку 11 и 12 ноября будут объявлены нерабочими днями в связи с проведением 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая пройдет с 11 по 22 ноября, узнал Minval.az.
Эти дни станут нерабочими, поскольку в это время пройдет саммит мировых лидеров и они совпадают с праздничными днями в стране.
По нашей информации, ограничений, как во время пандемии COVID-19, не ожидается. Город будет функционировать в обычном режиме.
COP29 считается вершиной дипломатических мероприятий, и в Баку будут приняты важные решения, что подчеркивает значимость нашей страны.