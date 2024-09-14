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Будет подписан договор о дополнительных поставках азербайджанского газа в Сербию

Будет подписан договор о дополнительных поставках азербайджанского газа в Сербию

Баку и Белград в ближайшее время подпишут соглашение о дополнительных поставках азербайджанского газа.

Об этом заявила глава ведомства Дубравка Джедович Ханданович на встрече с президентом компании Srbijagas Душаном Баятовичем, сообщают СМИ.

«Министр обсудила с Баятовичем вопросы расширения подземного хранилища газа (ПХГ) «Банатский двор» и готовность к отопительному сезону. При этом министр выразила удовлетворение уровнем заполнения газовых хранилищ как в Сербии, так и в Венгрии, добавив, что также согласованы дополнительные поставки из Азербайджана»,- говорится в информации.

«В ноябре у нас будет 750 млн кубометров газа в ПХГ «Банатский Двор» и 163 млн кубометров газа – в газохранилище Венгрии. Мы также договорились о дополнительных объемах из Азербайджана, которые будем получать в соответствии с потребностями, и в ближайшее время оформим соглашение официально», – сказал министр.

Напомним, что глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции в Баку 2 сентября по итогам переговоров со своим сербским коллегой Марко Джуричем заявил, что Азербайджан планирует поэтапно довести объем поставляемого в Сербию газа до 1 млрд кубометров в год. Госнефтекомпания Азербайджана и сербская Srbijagas 15 ноября 2023 года подписали договор о поставках азербайджанского газа в Сербию. Договор предусматривает поставку в эту страну до 400 млн куб. м газа в год из Азербайджана в 2024-2026 годах с возможностью увеличения объема поставок с 2027 года.

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