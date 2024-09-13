Проведены образцовые тактические учения с боевой стрельбой (видео)

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В соответствии с планом подготовки Отдельной общевойсковой армии на 2024 год, с артиллерийскими подразделениями проведены образцовые тактические учения с боевой стрельбой, сообщает Минобороны Азербайджана.

В ходе учений, проведенных в соответствии с реальными боевыми условиями, артиллерийские подразделения обнаружили и уничтожили точным огнем плановые и неплановые цели условного противника.

На учениях основное внимание было уделено точному определению координат целей командирами групп огневой поддержки и наводчиками, безошибочному измерению расстояний и углов, а также практическому выполнению ими своих функциональных обязанностей при управлении огнем и совершенствованию боевых навыков.