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Проведены образцовые тактические учения с боевой стрельбой (видео)

Проведены образцовые тактические учения с боевой стрельбой (видео)

В соответствии с планом подготовки Отдельной общевойсковой армии на 2024 год, с артиллерийскими подразделениями проведены образцовые тактические учения с боевой стрельбой, сообщает  Минобороны Азербайджана.

В ходе учений, проведенных в соответствии с реальными боевыми условиями, артиллерийские подразделения обнаружили и уничтожили точным огнем плановые и неплановые цели условного противника.

На учениях основное внимание было уделено точному определению координат целей командирами групп огневой поддержки и наводчиками, безошибочному измерению расстояний и углов, а также практическому выполнению ими своих функциональных обязанностей при управлении огнем и совершенствованию боевых навыков.

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Проведены образцовые тактические учения с боевой стрельбой (видео)
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Проведены образцовые тактические учения с боевой стрельбой (видео)

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