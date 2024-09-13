Британские эксперты спрогнозировали курс азербайджанского маната до 2029 года

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Азербайджанский манат останется стабильным до 2029 года, согласно прогнозу Economist Intelligence Unit (EIU) — исследовательского и аналитического подразделения The Economist Group.

Отмечается, что Центральный банк Азербайджана (ЦБА) применяет фиксированный обменный курс к доллару США, и перспективы маната остаются стабильными благодаря значительному положительному сальдо текущего счета. По мнению экспертов EIU, ключевым приоритетом политики ЦБА в период 2024-2028 годов будет поддержание стабильности маната на фоне значительных валютных резервов страны.