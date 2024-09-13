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Британские эксперты спрогнозировали курс азербайджанского маната до 2029 года

Британские эксперты спрогнозировали курс азербайджанского маната до 2029 года

Азербайджанский манат останется стабильным до 2029 года, согласно прогнозу Economist Intelligence Unit (EIU) — исследовательского и аналитического подразделения The Economist Group.

Отмечается, что Центральный банк Азербайджана (ЦБА) применяет фиксированный обменный курс к доллару США, и перспективы маната остаются стабильными благодаря значительному положительному сальдо текущего счета. По мнению экспертов EIU, ключевым приоритетом политики ЦБА в период 2024-2028 годов будет поддержание стабильности маната на фоне значительных валютных резервов страны.

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