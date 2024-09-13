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Агентство предостерегло о рисках непризнания зарубежных онлайн-дипломов

Агентство предостерегло о рисках непризнания зарубежных онлайн-дипломов

Агентство по обеспечению качества в образовании призвало граждан, планирующих получить образование в онлайн-формате за рубежом, учитывать правила признания дипломов иностранных вузов в Азербайджане.

Ведомство напомнило, что дипломы признаются только при традиционном очном и заочном обучении. Согласно новым правилам, утвержденным Указом президента Азербайджана, для признания квалификаций студенты должны находиться в стране обучения не менее половины срока, а обучение должно быть основано на формальных методах, охватывающих не менее двух третей срока обучения.

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Агентство предостерегло о рисках непризнания зарубежных онлайн-дипломов

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