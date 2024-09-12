Маск не верит в покорение Марса при Харрис

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Американцы не достигнут Марса, если на президентских выборах победит Камала Харрис, заявил основатель компании SpaceX Илон Маск на своей странице в X.

«Если не будет существенной правительственной реформы, законы и правила будут ухудшаться с каждым годом, пока каждая масштабная инициатива — от высокоскоростной железной дороги между нашими городами до создания жизни на нескольких планетах — не станет фактически незаконной», — считает он.

Маск указал, что республиканец Дональд Трамп поддерживает подобную реформу, а кандидатка от демократов — нет. «Мы никогда не достигнем Марса, если победит Камала», — заключил он.