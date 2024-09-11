Дебаты с Харрис обрушили акции Trump Media

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Акции компании Trump Media на бирже NASDAQ резко подешевели после дебатов кандидата в президенты США Дональда Трампа с Камалой Харрис. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Акции компании Trump Media & Technology Group (DJT), которой принадлежит соцсеть Truth Social, подешевели на 18,4 процента, на минимуме их стоимость падала до уровня в 15,21 доллара.

Ценные бумаги компании Трампа начали распродавать после первых предвыборных дебатов в президентской гонке. Кандидат от партии демократов Камала Харрис нарастила преимущество над соперником-республиканцем. Выборы президента США пройдут в начале ноября, и, по предварительным данным, Харрис почти на три процента опережает Трампа.