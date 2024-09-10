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Китай в массовом порядке скупает дешевую нефть

Китай в массовом порядке скупает дешевую нефть

Китайские нефтеперерабатывающие заводы на фоне текущего снижения цен на углеводороды, вероятно, принялись скупать нефть в объемах около 16 миллионов баррелей в месяц, пополняя таким образом стратегические резервы страны. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании Energy Aspects пишет Bloomberg.

Подробностей о том, когда начались эти закупки, аналитики не приводят, их объемы оценивают в пять процентов от ежемесячного импорта. За пополнение запасов в КНР обычно отвечают государственные нефтяные компании. При этом купленное может смешиваться с покупками для собственных НПЗ, а в целом размеры запасов нефти и топлива Китая «окутаны тайной», указывает агентство.

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