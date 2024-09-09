Аналитики прогнозируют обвал мировых цен на нефть

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Аналитики нефтетрейдерских компаний Gunvor и Trafigura ожидают падения мировых цен на эталонную североморскую марку Brent до 60 долларов за баррель в обозримой перспективе. Их прогноз обвала сырьевых котировок приводит Bloomberg.

Подобный прогноз обусловлен несколькими ключевыми факторами, включая заметное превышение объемов мирового предложения над спросом на нефть, а также замедление темпов роста экономики Китая, который является одним из крупнейших потребителей этого вида сырья. На этом фоне, по словам главы Trafigura Бена Лакока, мировые котировки нефти с большой долей вероятности упадут до психологической отметки. «Глобальный бенчмарк, вероятно, относительно скоро достигнет 60 долларов», — заявил он.

В свою очередь, председатель Gunvor Group Торбьерн Торнквист предупредил, что в среднесрочной перспективе глобальный энергобаланс продолжит смещаться, а разрыв между предложением и спросом будет усиливаться. «Сегодня мы добываем гораздо больше нефти, чем потребляем, и этот баланс, как ожидается, ухудшится в ближайшие годы», — резюмировал Торнквист.