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Захарову гнетет смех Камалы Харрис (видео)

Захарову гнетет смех Камалы Харрис (видео)

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис обладает весьма «гнетущей» манерой смеяться. Об этом она рассказала в интервью с журналистом Павлом Зарубиным.

Комментируя слова президента России Владимира Путина о смехе Харрис, Захарова обратила внимание на отличия между смехом, от которого веет доброй энергетикой, и оказывающим гнетущее воздействие. Вице-президент США, по её мнению, обладает как раз вторым типом.

«Есть смех заразительный, который действительно наполнен какой-то доброй энергетикой, а есть смех, который становится уже признаком чего-то нехорошего, такой гнетущий. Думаю, в этом контексте и было сказано», — пояснила дипломат.

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