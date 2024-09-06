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Руфат Гулиев: Итальянские компании чувствуют себя комфортно в Азербайджане

Руфат Гулиев: Итальянские компании чувствуют себя комфортно в Азербайджане

Развивающееся и укрепляющееся азербайджано-итальянское сотрудничество является образцовым в условиях геополитической нестабильности. Об этом в беседе с Minval.az отметил депутат Милли Меджлиса Азербайджана четырёх созывов, доктор экономических наук, профессор Руфат Гулиев.

Комментируя недавний рабочий визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию, эксперт подчеркнул, что связи с этой страной всегда являлись для Баку приоритетными.

«Вообще, Италия всегда была у нас в приоритете. Очень долгое время Италия находилась на первом месте по внешнеторговому обороту Азербайджана. Мы можем похвастаться и политическими тесными связями, и экономическими, а также в области взаимных инвестиций. Думаю, что наши отношения имеют огромные перспективы, поскольку уже имеются некоторые договорённости, подписаны соответствующие документы, которые гласят о том, что мы развиваем наши отношения», — сказал Р. Гулиев.

Говоря о роли Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы, собеседник Minval.az отметил возрастающую значимость Баку: «Естественно, здесь присутствует и энергетический фактор, который играет большую роль, он растёт. Более того, мы планируем наращивать поставки азербайджанского газа в Италию. Итальянские компании чувствуют себя в Азербайджане довольно комфортно. Всё это говорит о том, что у нас очень серьёзные перспективы, и они будут развиваться и дальше».

«Кроме того, межпарламентские отношения Азербайджан-Италия также следует считать очень плодотворными. Касаясь гуманитарного сотрудничества, стоит отметить, что достаточно много азербайджанской молодёжи получает образование в итальянских вузах, также имеются весьма неплохие взаимоотношения в сфере культуры», — сказал эксперт.

Как показывает уровень сотрудничества и разнообразие отраслей, в которых развивается двустороннее взаимодействие, по словам Р. Гулиева, можно на примере азербайджано-итальянских отношений увидеть, насколько успешными могут быть связи между странами с разной культурой, религией, взглядами на жизнь и мнением по ряду вопросов.

«При этом можно быть едиными в создании нормального миропорядка, дружить, развивать и укреплять отношения, ощущая себя свободно и комфортно. Думаю, что наше двустороннее сотрудничество очень важно и для Италии, и для Азербайджана, и для Европы, и для тех государств, которые поддерживают Азербайджанскую Республику, поскольку азербайджано-итальянское взаимодействие — пример для всей Европы с точки зрения того, как можно и нужно развивать отношения в условиях геополитической турбулентности», — заключил Руфат Гулиев.

Minval.az

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