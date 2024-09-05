Азербайджан и Италия развивают экономические связи (фото)

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В рамках рабочего визита президента Азербайджана в Италию состоялся итало-азербайджанский круглый стол, совместно организованный Агентством поощрения экспорта и инвестиций – AZPROMO и Всеобщей конфедерацией итальянской промышленности (Confindustria) при поддержке Министерства по делам предприятий и продукции Made in Italy и Министерства экономики Азербайджана.

Согласно информации Министерства экономики, в мероприятии наряду с официальными лицами двух стран приняли участие около 40 предпринимателей, занятых в энергетическом секторе, химической промышленности, производстве автомобилей, инженерии, фармацевтике, сельском хозяйстве, металлургии, строительстве, пищевой и других сферах.

Министр экономики Микаил Джаббаров отметив, что отношения между нашими странами носят стратегический характер, подчеркнул, что Италия является крупнейшим торговым партнером Азербайджана. Было отмечено, что наша страна придает большое значение укреплению многопланового экономического сотрудничества с Италией, в результате чего многие итальянские компании успешно работают в различных сферах экономики нашей страны, в том числе на территориях, освобожденных от оккупации.

Подчеркивалось, что обсуждения и договоренности, достигнутые в рамках круглого стола, будут способствовать дальнейшему укреплению наших отношений и откроют новые возможности.

Министр по делам предприятий и продукции Made in Italy Адольфо Урсо и президент Всеобщей конфедерации итальянской промышленности Эмануэле Орсини, выступая на мероприятии, рассказали о стратегическом энергетическом партнерстве между Азербайджаном и Италией и возможностях развития двусторонних отношений в ненефтяной сфере.

На мероприятии также выступили исполнительный директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев, председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов, исполнительный директор Азербайджанской инвестиционной компании Ульви Мансуров, проректор Университета АДА Элькин Нурмамедов предоставили информацию об экспортном и инвестиционном потенциале Азербайджана, рассказали о взаимовыгодных направлениях деятельности и перспективных проектах. Наряду с этим состоялись обсуждения по укреплению сотрудничества в промышленности, возобновляемой энергетике, инфраструктуре, транспорте, текстильной, химической, фармацевтической и других приоритетных отраслях, представители компаний обеих стран поделились своими взглядами на установление и развитие делового партнерства.

В рамках мероприятия были подписаны меморандумы о взаимопонимании между Агентством поощрения экспорта и инвестиций – AZPROMO и Всеобщей конфедерацией итальянской промышленности (Confindustria), итальянской компанией Dromont Comec и компанией Mətanət A, итальянской компанией Leonardo Electronics и ООО Improtex Industries, итальянской компанией Visionnaire – IPA и Biesse S.P.A и компанией Saloğlu. Документы охватывают такие направления, как создание новых совместных производств и услуг, реализация научно-исследовательских проектов и обмен опытом.

В рамках визита были организованы встречи между членами азербайджанской делегации и представителями Итальянского торгового агентства, компании Annatura, специализирующейся в области сельскохозяйственных и пищевых технологий, компании Scorpio Group и итальянской сельскохозяйственной компании Coldiretti, были рассмотрены перспективы взаимовыгодного сотрудничества.