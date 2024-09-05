В Турции повысили прогноз инфляции к концу 2024 года

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Инфляция в Турции к концу 2024 года ожидается на уровне 41,5%.

Об этом сообщил вице-президент Джевдет Йылмаз, оглашая программу экономического развития республики на 2025-2027 года. Ранее инфляция в Турции по итогам года прогнозировалась на уровне 33%.

На 2025 год прогноз инфляции в Турции составляет 17,5% в сравнении с 15,2% согласно прежней программе, принятой в прошлом году. На 2026 год инфляция в республике прогнозируется на уровне 9,7%, прежний показатель составлял 8,5%. К концу 2027 года инфляция ожидается на уровне 7%, сообщил Йылмаз.

По итогам августа инфляция в Турции составила 51,97% в годовом исчислении. По словам Йылмаза, с июня Турция вступила в период дезинфляции, что соответствует прогнозам властей.

«Благоприятное развитие макроэкономических показателей положительно сказалось на восприятии нашей страны инвесторами, кредитные рейтинги и национальные валютные резервы выросли», – сказал вице-президент. На конец августа они составили $150,4 млрд в сравнении с $98,5 млрд годом ранее, отметил он.