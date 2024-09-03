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Главное Мир

Робопёс напал на хозяина и открыл огонь (видео)

Робопёс напал на хозяина и открыл огонь (видео)

Китайский робопёс стоимостью 100 тысяч долларов атаковал огнемётной струёй американского видеоблогера и стримера IShowSpeed в ответ на команду полаять. Кадры с небезопасным фаершоу контент-мейкер выложил у себя в соцсетях.

Как можно увидеть в опубликованном ролике, стример тестирует новоприобретённого четырёхлапого робота у бассейна. Сперва всё идёт действительно неплохо — робопёс садится, даёт лапу и прыгает. А вот требование «погавкать» видимо, оскорбило металлического питомца и тот начал поливать излишне требовательного хозяина огнём, из-за чего стримеру пришлось искать спасения в бассейне. По итогу робота пришлось обходить с тыла и отключать, что хоть и не сразу, но удалось.

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