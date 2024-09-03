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Главное Экономика

Баку и Минск обсудили развитие экономического партнерства

Баку и Минск обсудили развитие экономического партнерства

Министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу с заместителем министра иностранных дел Беларуси Игорем Назаруком.

На встрече было подчеркнуто, что взаимные визиты на высоком уровне, проведение совместных мероприятий и подписанные документы придают импульс развитию двусторонних отношений. Отмечено, что активизация отношений также создает прочную основу для расширения экономического сотрудничества. Укрепляются торгово-экономические отношения с Беларусью, за январь-июль 2024 года товарооборот между странами увеличился почти на 29%.

В ходе встречи была представлена информация о благоприятной деловой среде Азербайджана, отмечено, что существуют большие возможности для расширения партнерства по различным экономическим направлениям, в том числе в восстановительно-реконструкционных работах, проводимых в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Стороны обсудили ход исполнения подписанных документов, направленных на укрепление отношений, расширение сотрудничества в сферах торговли и инвестиций, агропромышленном комплексе и создание совместных производственных предприятий

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