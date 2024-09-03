Американские компании загрязнили реки в Сирии

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Проведенные российскими и сирийскими учеными исследования показали, что добыча нефти, которую ведут в своей зоне контроля в Сирии американские организации, привела к серьезному загрязнению рек – а между тем, именно из них поступает питьевая вода для жителей большого региона на западе страны. Об этом ТАСС сообщила руководитель отдела радиационной и химической биологии ФИЦ «Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского» РАН Наталья Мирзоева в кулуарах III Международной научно-практической конференции «Изучение водных и наземных экосистем: история и современность».

Она уточнила, что сотрудники ИнБЮМ вместе с сирийскими коллегами вели работу в провинции Хомс на западе страны, собирая образцы в реках, откуда поступает вода для питья в населенные пункты. Сейчас по этому направлению исследований проведена только одна экспедиция. Однако, по словам собеседницы агентства, обе стороны надеются на дальнейшее сотрудничество.