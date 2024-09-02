МИД Турции поздравил Азербайджан с успешным проведением парламентских выборов

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Министерство иностранных дел Турции поздравило Азербайджан с успешным проведением парламентских выборов.

Соответствующее заявление размещено на сайте ведомства.

«Желаем, чтобы прошедшие вчера выборы в Милли Меджлис стали успешными для братского Азербайджана. Проведение этих парламентских выборов на всей территории Азербайджана, включая освобожденные от оккупации территории, имеет историческое значение. Мы верим, что выборы, в которых азербайджанский народ выразил свою волю, внесут вклад в установление прочного мира и стабильности на Южном Кавказе», – говорится в заявлении.