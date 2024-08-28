Турция сократила закупки товаров из России

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Турция по итогам января — июня закупила российских товаров на $25,8 млрд. Показатель на 9% уступает значению за аналогичный период прошлого года, указывают данные национального института статистики.

Для сравнения: по результатам первых семи месяцев 2023-го объем импорта по направлению составил $28,38 млрд.

Несмотря на сокращение поставок, Россия удержалась на первом месте среди ключевых импортеров Турции. Второе место занял Китай. За январь — июль КНР направила на турецкий рынок товаров на $25,4 млрд.

Главным покупателем турецких товаров по итогам семи месяцев была Германия. За период ФРГ приняла продукции из Турции на $11,9 млрд. В топ-3 также вошли Великобритания ($1,6 млрд) и США ($1,4 млрд).

Всего за период Турция импортировала зарубежных товаров на $198,6 млрд (-8,3% год к году). Экспорт из страны составил $148,7 млрд (+4,1%).