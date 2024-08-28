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Эмин Агаларов открыл в Москве новый ресторан

Эмин Агаларов открыл в Москве новый ресторан

Новый ресторан предпринимателя и певца Эмина Агаларова открылся на Патриарших прудах в Москве в августе 2024 года. Заведение Mela специализируется на средиземноморской кухне. Ресторан занимает 300 кв. м на двух этажах здания.

AgalarovRest – ресторанная группа, основанная Эмином Агаларовым. Предприниматель владеет десятками заведений в Москве, Дербенте и Баку (Азербайджан), среди которых бары, рыбные рестораны, пекарни и другие гастрономические концепции. Mela – новый проект, который специализируется на средиземноморской, итальянской и испанской кухне.

По словам представителей AgalarovRest, которые приводит Аntenna Daily, атмосфера ресторана побуждает гостей экспериментировать и играть с контрастами. Эта идея прослеживается как в меню Mela, так и в деталях интерьера. Пространство поделено на две зоны с разными стилями дизайна: на первом этаже гостей ждет светлый зал с панорамными окнами, который передает ощущение тепла и уюта. А на цокольном этаже царит более загадочная атмосфера. Там можно найти секретный бар и зал с изумрудной россыпью в отделке.

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