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Главное Культура

Алсу оформила развод (видео)

Алсу оформила развод (видео)

Певица Алсу и предприниматель Ян Абрамов официально развелись. Об этом стало известно после заседания в Пресненском суде. По словам адвоката Александра Добровинского, в ходе дела вскрылось обстоятельство, из-за которого брак не мог продолжаться.

«Выяснилось обстоятельство, по которому брак между Яном Абрамовым и Алсу Абрамовой продолжаться не может. Это конец. Сегодня в этом деле была поставлена точка. Я думаю, что стороны не будут обжаловать решение», — сказал Добровинский в беседе с Life.ru, отметив, что дети останутся жить с матерью.

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Алсу оформила развод (видео)

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