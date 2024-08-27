Амирбеков отметил важность Среднего коридора в расширении торговли с Сеулом

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Азербайджан рассматривает Средний коридор как важнейшее звено для расширения торговли с Южной Кореей.

Об этом заявил Специальный представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

Обсуждая экономические связи в интервью The Korean Times, он подчеркнул геоэкономическое значение Азербайджана, расположенного на ключевых торговых путях между Азией и Европой.

«В нынешних геополитических условиях, когда российско-украинский конфликт разрушает традиционные маршруты, Средний коридор, напоминающий о древнем Шелковом пути, приобретает все большее значение. Мы рассматриваем это как важную область для потенциального сотрудничества с корейскими логистическими компаниями», – приводит «Тренд» его слова.

Амирбеков также сообщил, что двусторонний товарооборот в первой половине 2024 года превысил 200 миллионов долларов, но подчеркнул, что есть потенциал для гораздо большего.