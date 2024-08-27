Эмин Агаларов инвестирует $133 млн в масштабный проект в Ташкенте

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Компания Agalarov Development объявила о запуске Agalarov Residence – нового масштабного архитектурного проекта в столице Узбекистана. Инвестиции в проект составляют порядка $133 млн, уточняет CRE.

Комплекс, состоящий из нескольких высотных башен в 21 этаж и главной башни в 27 этажей, будет выполнен в формате премиального апарт-отеля на 750 апартаментов. На территории предусмотрены продуманная инфраструктура, паркинг и озелененный внутренний двор.

«Уже в сентябре мы запускаем активную фазу строительства. Планируемый срок реализации проекта – не более трех лет. Как и в нашем городе-курорте Sea Breeze в Баку, здесь можно будет выгодно приобрести недвижимость, чтобы сдавать ее в аренду и зарабатывать. Мне бы хотелось, чтобы этот комплекс стал одним из самых ярких объектов недвижимости в Ташкенте», – отметил президент компании Agalarov Development Эмин Агаларов.

Agalarov Development — многопрофильная компания бизнесмена Эмина Агаларова, которая развивает 10 актуальных направлений бизнеса и более 60 проектов. Флагманский проект компании – город-курорт Sea Breeze на побережье Каспийского моря в получасе езды от центра Баку.