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Зеленский призвал Индию сократить импорт российской нефти

Зеленский призвал Индию сократить импорт российской нефти

Уменьшение импорта российской нефти Индией повлияет на экономику России. В таком случае перед Москвой предстанут вызовы по финансированию войны против Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью индийским СМИ.

Он отметил, что Индия оказывает влияние на российскую экономику, поскольку многие экспортные возможности для РФ сейчас закрыты. Президент подчеркнул, что это помогает российской армии.

«Я думаю, что правительство Индии это понимает. Мы будем рады работать над альтернативными путями. Вы – большая страна, здесь вопрос не о миллионах, а о миллиардах, которые возвращаются к Путину, в Россию, а потом он использует их, потому что официально у него сейчас экономика войны», – сказал Зеленский.

По мнению главы государства, российского диктатора Владимира Путина и российское общество нужно заставить почувствовать последствия войны. Зеленский считает, что уменьшение закупок российской нефти поставит перед Путиным «огромные вызовы».

«Мы понимаем, какие деньги Россия зарабатывает с этим соглашением с Индией. Мы прекрасно это понимаем, подробно. И именно поэтому мы хотим попробовать сделать все возможное для того, чтобы это остановить. Но, конечно, мы не можем на вас давить. Вы – независимая страна, это ваше правительство… Именно поэтому я попросил подумать, если вы воспринимаете идею того, что мы будем делать все возможное, но надо как-то остановить поступление денег, чтобы не усиливать российские вооруженные силы», – добавил президент.

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