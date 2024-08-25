При обстреле поселка в Белгородской области погибли 5 человек

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По меньшей мере пять человек стали жертвами ночного удара ВСУ по посёлку Ракитное в Белгородской области, сообщил 25 августа глава региона Вячеслав Гладков.

«Вооружённые силы Украины посреди ночи нанесли удар по посёлку Ракитное. Вражеский обстрел унёс жизни пятерых мирных жителей», — написал он в своём Telegram-канале.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших. Гладков также уточнил, что в результате атаки пострадали не менее 12 человек, включая троих несовершеннолетних. Двое детей получили осколочные ранения. Их направили в детскую областную клиническую больницу.⠀

Ещё один ребёнок будет проходить лечение амбулаторно. Семерых взрослых медики решили госпитализировать. Четверо пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

При обстреле также оказались повреждены десять частных домовладений и газопровод. Из-за этого временно пропало газоснабжение в селах Борисполье, Новоленинское и посёлке Ракитное. Кроме того, локальные повреждения получила линия электропередачи, а осколками посекло два коммерческих объекта и четыре легковых автомобиля.