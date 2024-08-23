БИГ и правозащитная организация Бонайре подписали соглашение о сотрудничестве

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Бакинская инициативная группа и правозащитная организация Бонайре подписали соглашение о сотрудничестве.

Документ был подписан руководителем Бакинской инициативной группы Аббасом Аббасовым, президентом правозащитной организации Бонайре Давикой Бисессар и вице-президентом Джеймсом Финисом.

22 августа в Баку прошла международная конференция, посвященная самоопределению острова Бонайре, находящегося под колониальным правлением Нидерландов. Организаторами мероприятия выступили Бакинская инициативная группа и Движение за права человека и перемены на острове Бонайре.

В конференции приняли участие представители народа Бонайре, а также официальные лица и представители из различных стран и международных организаций.