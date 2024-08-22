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В Ташкенте открыли офис азербайджано-узбекской инвестиционной компании

В Ташкенте открыли офис азербайджано-узбекской инвестиционной компании

В Ташкенте состоялось открытие офиса азербайджано-узбекской инвестиционной компании. С созданными в офисе условиями ознакомились министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов, представители профильных структур двух стран.

Азербайджано-узбекская инвестиционная компания зарегистрированна в декабре 2023 года в Узбекистане как совместное предприятие ООО «Azerbaijan Uzbek İnvestment» (AUİC). Миссией компании является обеспечение финансирования для дальнейшего расширения и развития бизнеса путем приобретения доли до 49% капитала компаний, осуществляющих деятельность в различных отраслях экономики. Уставной капитал инвестиционной компании, офис которой расположен в бизнес-центре «Trilliant Tower 1» в Ташкенте, составляет 500 млн долларов США. Стратегической целью совместного предприятия является продвижение импортозамещающих и высокотехнологичных производств, увеличение товарооборота между двумя странами, развитие перерабатывающих производств и инноваций, привлечение иностранных инвестиций.

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В Ташкенте открыли офис азербайджано-узбекской инвестиционной компании
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В Ташкенте открыли офис азербайджано-узбекской инвестиционной компании

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