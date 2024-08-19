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Новак: Москва и Баку рассматривают новый проект на шельфе Каспия

Новак: Москва и Баку рассматривают новый проект на шельфе Каспия

Россия и Азербайджан рассматривают возможность реализации новых совместных проектов, в том числе на Каспийском шельфе, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, сообщает ТАСС.

«В целом есть ряд новых проектов, в том числе и на Каспийском шельфе, который рассматривается потенциально для совместной реализации», – сказал он.

По словам Новака, у РФ и Азербайджана «давние связи в газовой сфере, в нефтегазовой, реализуются совместные проекты». «В частности, такой проект известный, как Шах-Дениз, где наша российская компания «Лукойл» имеет почти 20%, вложила большой объем инвестиций. У нас есть проекты, касающиеся поставок нефти, нефтепродуктов», – сообщил вице-премьер.

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