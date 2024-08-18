Новобранцы поклялись верно служить Родине (фото, видео)

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В соответствии с планом подготовки на 2024 год, утвержденным министром обороны Азербайджана, 18 августа в азербайджанской армии состоялись церемонии принесения присяги новобранцами. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Сначала под аккомпанемент военных оркестров состоялся торжественный вынос на плац боевых знамён, после чего мероприятия были объявлены открытыми. Минутой молчания была почтена память Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, погибших во имя территориальной целостности нашей страны. Прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Новобранцы торжественно принесли Военную присягу, клятвенно обещав быть верными Родине.

Представители Министерства обороны и командования воинских частей поздравили новобранцев с принятием Военной присяги, призвали их быть верными Родине, государству, Верховному Главнокомандующему и военной клятве, служить образцово, глубоко осваивать секреты вооружения и техники, постоянно совершенствовать свои боевые навыки, точно и своевременно выполнять приказы и распоряжения командно-начальствующего состава, в любой момент быть готовыми к бою во имя защиты наших земель.

В заключение состоялось торжественное шествие военнослужащих перед трибуной.





