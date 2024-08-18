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Россия одобрила проект соглашения с Азербайджаном по карантину

Россия одобрила проект соглашения с Азербайджаном по карантину

Правительство России одобрило проект соглашения с Азербайджаном о сотрудничестве в области карантина и защиты растений, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Одобрить представленный Минсельхозом России согласованный с МИД России и предварительно проработанный с азербайджанской стороной проект Соглашения между правительство Российской Федерации и правительством Азербайджана о сотрудничестве в области карантина и защиты растений», – говорится в документе.

Кроме того, согласно распоряжению кабмина, Россельхознадзору поручено провести переговоры с азербайджанской стороной при участи МИД России и, по достижении договоренности, подписать соглашение от имени правительства РФ.

Отмечается, что предметом соглашения является сотрудничество стран в области карантина и защиты растений, разработки мер по повышению фитосанитарной безопасности, защиты от заноса карантинных вредных организмов и устранению препятствий в международной торговле подкарантинной продукцией.

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