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Зеленский обвинил Великобританию в снижении поддержки Украины

Зеленский обвинил Великобританию в снижении поддержки Украины

С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации Великобритания демонстрировала настоящее лидерство в поддержке для Киева. Однако в последнее время ситуация несколько изменилась.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем вечернем обращении.

«На протяжении всего времени этой войны мы видели, что Британия демонстрирует настоящее лидерство. И в оружии, и в политике, и в поддержке жизни украинского общества. Это то, что спасло тысячи наших людей. То, что действительно соответствует силе Британии. Но сейчас, к сожалению, ситуация замедлилась», – заметил президент Украины.

Зеленский объяснил, что Украина попытается поговорить с партнерами, чтобы исправить это.

«Потому что дальнобойность для нас действительно принципиальная вещь. И весь мир видит, как эффективны украинцы – весь наш народ, – когда защищают свою независимость», – сказал глава украинского государства.

Он отметил, что сейчас Киев делает все, чтобы дать украинским воинам необходимое оружие, необходимое усиление. И, по словам президента Украины, именно в этом контексте, безусловно, важно, чтобы партнеры убрали барьеры, мешающие Украине ослаблять российские позиции именно так, как это требует ход войны.

«Дальнобойность для наших сил – это ответ на все наиболее важные, на все наиболее стратегические вопросы этой войны. Смелость наших воинов, стойкость наших боевых бригад сейчас компенсируют дефицит необходимых решений от партнеров», – подчеркнул он.

В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина и дальше будет усиливать дипломатическую работу.

«Нужно то, что действительно меняет курс войны… Мы нуждаемся в том, чтобы все партнеры, которые действительно могут помочь – чтобы они помогли. Это и Соединенные Штаты, и Британия, и Франция, и другие партнеры», – подытожил он.

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