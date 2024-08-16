В Белгородской области РФ закрывают въезд и отселяют жителей пяти сел

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В Белгородской области планируют закрыть въезд в пять пограничных с Украиной населенных пунктов и отселить жителей.

Об этом говорится в Telegram-канале губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

«С 19 августа в 5 населенных пунктов области закрываем въезд, отселяем жителей и помогаем вывезти имущество», – сказал Гладков.

По его словам, в Гайворонском округе закроют въезд в четыре населенных пункта: в село Новостройка-Друга и поселки Совхозный, Доброполье и Казачок. В Валуйском округе – в селе Новопетровка.

А в Красноярском районе временно закрывают въезд в село Колотиловка.