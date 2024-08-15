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В Белгородской области России ввели режим ЧС федерального характера

В Белгородской области России ввели режим ЧС федерального характера

В Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера, сообщили в МЧС России. По оценке главы ведомства, ситуация в регионе остается сложной и напряженной. С 9 августа в регионе также действует режим контртеррористической операцииВ Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Предлагаю отнести чрезвычайную ситуацию, возникшую на территории Белгородской области, к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования», — сказал глава МЧС Александр Куренков в ходе внеочередного заседания правкомиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

По оценке Куренкова, обстановка в Белгородской области «остается сложной и напряженной». Он отметил, что в регионе есть погибшие и пострадавшие в результате действий украинских военных. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ввел режим ЧС регионального уровня на всей территории области 14 августа. Тем не менее «масштабы происходящего не позволяют региону самостоятельно ликвидировать последствия сложившейся чрезвычайной ситуации», заявил Куренков.

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