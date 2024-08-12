В России назвали оставшиеся способы расчетов с Китаем для бизнеса

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Ситуация с платежами между Россией и Китаем значительно усложнилась за последние недели.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на председателя Русско-азиатского делового совета Максима Кузнецова.

«Даже небольшие китайские банки, которые, как предполагалось, менее подвержены санкциям Запада, стали отказываться принимать платежи из РФ», — заявил Кузнецов.

По его словам, с оставшимися учреждениями, продолжающими сотрудничество с Россией, работать также непросто из-за их низкого технологического уровня.

После введения нового пакета санкций США, затронувшего около 300 компаний и граждан из разных регионов мира, для российских контрагентов остались доступны лишь бартер, цифровые финансовые активы (ЦФА) и платежи через третьи страны.