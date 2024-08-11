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Главное Экономика

Харрис на посту лидера США не будет вмешиваться в работу ФРС

Харрис на посту лидера США не будет вмешиваться в работу ФРС

Вице-президент США, кандидат на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис заверила, что в случае победы на выборах не стала бы вмешиваться в работу Федеральной резервной системы (ФРС), которая выполняет в стране роль центробанка.

«ФРС – это независимая структура. Став президентом, я бы никогда не вмешивалась в процесс принятия решений в ФРС», – сказала она. Слова Харрис привел ее пресс-пул. ФРС принимает решения касательно изменения базовой процентной ставки независимо от американского президента.

Говоря об обвале на мировых фондовых биржах в последние дни, а также об опасениях относительно возможной рецессии в США, Харрис отметила, что «на этой неделе была определенная нестабильность, но, как кажется, ситуация успокоилась».

На вопрос о том, когда она представит свою экономическую программу, Харрис ответила: «На следующей неделе, и мы сосредоточимся на экономике и на том, что нужно сделать для снижения цен и укрепления экономики».

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