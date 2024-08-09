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Главное Экономика

ING обновил прогноз инфляции в Азербайджане на этот год

ING обновил прогноз инфляции в Азербайджане на этот год

Нидерландская ING Group прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане в 2024 году на уровне 1,5%, в 2025 году – 4%, а в 2026 году – 4,2%. Как сообщает Report со ссылкой на опубликованные компанией прогнозы, по сравнению с ожиданиями предыдущего месяца новый прогноз на этот год вырос на 0,4 процентных пункта, на 2025 год – на 0,2 процентных пункта, на 2026 год не изменился.

Согласно прогнозам, в третьем квартале 2024 года среднегодовая инфляция в Азербайджане ожидается на уровне 1,9%, в четвертом квартале – 3,2%.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане в первом квартале 2025 года прогнозируется на уровне 4,1%, во втором квартале – 4,5%, а в третьем квартале – 3,9%.

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