Хасрат Джафаров завоевал на Олимпиаде бронзовую медаль (обновлено, фото, видео) |
Футболисты «Зиря» в добавленное время ушли от поражения в Хорватии (видео) |
Украинцы захватили еще 2 российских села (фото) |
Экс-посол Ирана: Армения ранее оккупировала территорию одной из соседних стран |
Зеленский: Россия должна чувствовать, что ею сделано |
СМИ: ВСУ получили приказ продвигаться на Курскую АЭС |
За выборами в Азербайджане будут следить сотни международных наблюдателей |
Опубликовано видео массовой сдачи в плен российских пограничников на КПП «Суджа» |
Минобороны России сделало новое заявление о боях в Курской области |
Главное Культура

Развод идет не на пользу: Бен Аффлек стал «байкером-хулиганом» (фото)

Развод идет не на пользу: Бен Аффлек стал «байкером-хулиганом» (фото)

Голливудский актёр Бен Аффлек сменил имидж на фоне развода с Дженнифер Лопес. Теперь примерного семьянина больше нет, на его место пришёл байкер-хулиган, пишет Daily Mail

Недавно журналисты засняли 51-летнего артиста в Лос-Анджелесе верхом на мотоцикле. Журналисты охарактеризовали новый образ Аффлека «трансформацией кризиса среднего возраста».

Аффлека запечатлели в кожаной байкерской куртке, узких джинсах и рокерской футболке. Когда актёр сделал остановку и снял шлем, фотографы заметили и его обновлённую причёску – теперь у него модная суперкороткая стрижка с выбритыми с двух сторон волосами. Однако настроение у артиста, видимо, осталось то же — на снимках видно классическую грустную мину.

Теги:
Из этой рубрики
Анджелина Джоли считает Брэда Питта «полным бездельником»
Культура

Анджелина Джоли считает Брэда Питта «полным бездельником»

2024/08/09, 01:00
Том Круз может выступить на закрытии Олимпиады с опасным трюком
Культура

Том Круз может выступить на закрытии Олимпиады с опасным трюком

2024/08/08, 19:02
Дети Памелы Андерсон поддержали мать после слива ее интимного видео в Сеть
Культура

Дети Памелы Андерсон поддержали мать после слива ее интимного видео в Сеть

2024/08/08, 18:32
Эмин Агаларов: В этот раз нас пришел поздравить мой папа
Культура

Эмин Агаларов: В этот раз нас пришел поздравить мой папа

2024/08/08, 00:51
Развод идет не на пользу: Бен Аффлек стал «байкером-хулиганом» (фото)
Культура

Развод идет не на пользу: Бен Аффлек стал «байкером-хулиганом» (фото)

2024/08/07, 22:06
Джей Ло в ярости из-за развода с Аффлеком
Культура

Джей Ло в ярости из-за развода с Аффлеком

2024/08/07, 18:32
Роберт Паттинсон хочет съехать со своей пассией из Голливуда в Южную Корею
Культура

Роберт Паттинсон хочет съехать со своей пассией из Голливуда в Южную Корею

2024/08/07, 01:00
Экс-супруга Эйвазова щеголяет по улицам Болоньи в откровенном наряде (фото)
Культура

Экс-супруга Эйвазова щеголяет по улицам Болоньи в откровенном наряде (фото)

2024/08/07, 00:16
Ди Каприо подвергся нападению медузы
Культура

Ди Каприо подвергся нападению медузы

2024/08/06, 21:31