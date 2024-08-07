Развод идет не на пользу: Бен Аффлек стал «байкером-хулиганом» (фото)

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Голливудский актёр Бен Аффлек сменил имидж на фоне развода с Дженнифер Лопес. Теперь примерного семьянина больше нет, на его место пришёл байкер-хулиган, пишет Daily Mail

Недавно журналисты засняли 51-летнего артиста в Лос-Анджелесе верхом на мотоцикле. Журналисты охарактеризовали новый образ Аффлека «трансформацией кризиса среднего возраста».

Аффлека запечатлели в кожаной байкерской куртке, узких джинсах и рокерской футболке. Когда актёр сделал остановку и снял шлем, фотографы заметили и его обновлённую причёску – теперь у него модная суперкороткая стрижка с выбритыми с двух сторон волосами. Однако настроение у артиста, видимо, осталось то же — на снимках видно классическую грустную мину.